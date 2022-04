M3GAN: ecco il primo poster dell’horror prodotto da James Wan

È stato pubblicato online il primo poster ufficiale di, nuovo thriller a tinte horror prodotto dalla Blumhouse e dalla Atomic Monster.

Il film sarà disponibile nelle sale nel 2023. Potete ammirare il poster qua sotto:

La protagonista sarà Allison Williams (Una serie di sfortunati eventi): interpreterà Gemma, un’esperta geniale di robotica per un produttore di giocattoli. Usa l’intelligenza artificiale per sviluppare M3GAN, una bambola che sembra umana programma per essere la più grande compagna di giochi di un bambino e la più fedele alleata di un genitore. Dopo aver preso in custodia la sua nipotina rimasta orfana, Gemma ricorre all’aiuto di un prototipo di M3GAN, una decisione che ha conseguenze inimmaginabili.

Akela Cooper (Malignant, The Nun 2, Luke Cage) ha scritto la sceneggiatura basata su una storia di James Wan. Gerard Johnstone (Housebound) dirigerà la pellicola, con Jason Blum e Wan tra i produttori. Michael Clear, della Atomic Monster di James Wan, sarà produttore esecutivo e supervisionerà il progetto per la Universal Pictures.

Allison Williams ha di recente partecipato a Una serie di sfortunati eventi, ma anche a Girls e a The Perfection. In cantiere per lei c’è Horizon Line di Mikael Marcimain.

Cosa ne pensate del primo poster del film? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!