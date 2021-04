Secondo quanto riportato da Deadline la giovane attrice(Black Widow) sarebbe entrata a far parte del cast di, thriller/horror targato Blumhouse e Atomic Monster il cui cast già comprende Allison Williams.

Nella pellicola Williams interpreterà Gemma, un’esperta geniale di robotica per un produttore di giocattoli. Usa l’intelligenza artificiale per sviluppare M3GAN, una bambola che sembra umana programma per essere la più grande compagna di giochi di un bambino e la più fedele alleata di un genitore. Dopo aver preso in custodia la sua nipotina (McGraw) rimasta orfana, Gemma ricorre all’aiuto di un prototipo di M3GAN, una decisione che ha conseguenze inimmaginabili.

Akela Cooper (Malignant, The Nun 2, Luke Cage) ha scritto la sceneggiatura basata su una storia di James Wan. Gerard Johnstone (Housebound) dirigerà la pellicola, con Jason Blum e Wan tra i produttori. Michael Clear, della Atomic Monster di James Wan, sarà produttore esecutivo e supervisionerà il progetto per la Universal Pictures.

In passato abbiamo visto la giovane Violet McGraw in titoli come Doctor Sleep, L’amico del cuore, Bennett’s War e nella miniserie BNetflix Hill House. Prossimamente apparirà invece nel cinecomic Marvel Black Widow nei panni della versione bambina di Yelena Belova.

Allison Williams ha di recente partecipato a Una serie di sfortunati eventi, ma anche a Girls e a The Perfection. In cantiere per lei c’è Horizon Line di Mikael Marcimain.

