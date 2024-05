In questi giorni, George Miller e il cast di Furiosa sono impegnati nella promozione stampa del nuovo capitolo della saga di Mad Max, un’epopea cominciata, nel lontano 1979, col primo film in cui Mel Gibson ha vestito i panni del protagonista iniziando la sua ascesa a star del cinema.

Come noto, il regista non esclude di poter tornare a girare un ulteriore capitolo della saga di Max Max ambientato fra Furiosa e Fury Road, ma, a quanto pare, se c’è una cosa che invece scarta con decisione: il ritorno in scena di Mel Gibson.

Spiega il filmmaker nel corso di un’intervista che:

Non ho elaborato nessuna storia che abbia un personaggio più anziano al centro, come Harrison Ford, o simili. Non ho pensato a nulla in stile Gli spietati o uno di quei film dove il protagonista è una persona davvero anziana con un sacco di esperienze e cicatrici che torna in azione un’ultima volta. Non so cosa stia facendo Max quando arriva a 60 anni. Non ci ho nemmeno mai pensato.