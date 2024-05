In occasione di un’intervista con USA Today, George Miller ha parlato del futuro della saga di Mad Max che purtroppo non sta facendo faville al botteghino.

Il film di George Miller venerdì ha raccolto solo 10,2 milioni di dollari, una cifra che include le anteprime da 3,5 milioni di dollari di giovedì e che è la più bassa da 29 anni come esordio nel fine settimana del Memorial Day (qui ulteriori dettagli).

Ora come ora, quindi, il destino della saga è più incerto che mai, ma Miller è tornato a parlare delle sue ambizioni, ribadendo che vorrebbe lavorare a un altro prequel di Fury Road incentrato sul guerriero della strada.

“Parlando del futuro, c’è questa storia incentrata su Max nell’anno precedente a quando lo incontriamo in Fury Road, che abbiamo ancora tra le mani” ha commentato il regista. “Non voglio portare sfortuna, ma questa storia la chiamiamo ‘Max nelle terre desolate’ [Max in the Wasteland] e mostra come il personaggio venga forgiato. Se le stelle si allineassero, mi piacerebbe tanto lavorarci“.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke è nelle sale italiane dal 23 maggio.

