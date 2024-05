Situazione semplicemente drammatica al box-office americano in quello che storicamente è uno dei weekend festivi più ricchi dell’anno e che invece si sta tramutando in un incubo per Hollywood.

Per fare un piccolo esempio, un anno fa ci si lamentava dell’esordio “poco convincente” de La Sirenetta, che in quattro giorni incassava oltre 100 milioni di dollari e contribuiva a chiudere un weekend di 4 giorni in cui la classifica raccoglieva oltre 205 milioni di dollari.

Se va bene, questo weekend gli incassi saranno inferiori del 40% a quelli dell’anno scorso, con circa 124 milioni di dollari raccolti complessivamente in quattro giorni.

Purtroppo, è il risultato degli scioperi del 2023, che stanno avendo un impatto durissimo sul calendario delle uscite e sull’offerta cinematografica di Hollywood.

Le già pessimistiche previsioni per un film come Furiosa: A Mad Max Saga, apprezzatissimo dalla critica ma incapace di intercettare un pubblico molto ampio (come accadde peraltro con Mad Max: Fury Road nove anni fa), verranno quindi disattese. Il film di George Miller venerdì ha raccolto solo 10.2 milioni di dollari, una cifra che include le anteprime da 3.5 milioni di dollari di giovedì e che è la più bassa da 29 anni come esordio nel Memorial Day Weekend. Fury Road raccolse 16.6 milioni di dollari nel suo primo venerdì, chiudendo un weekend di tre giorni da 45 milioni di dollari (peraltro al secondo posto, battuto dai 69.2 milioni di Pitch Perfect 2). Furiosa, invece, chiuderà un weekend da quattro giorni con poco meno di 35 milioni di dollari, a meno che il passaparola non ingrani la marcia. Come il suo predecessore, il blockbuster ha ottenuto un punteggio CinemaScore B+, piuttosto positivo quindi.

Le cose non vanno meglio con Garfield: il film d’animazione venerdì ha debuttato con 8.4 milioni di dollari (inclusi 1.9 milioni delle anteprime di giovedì), e potrebbe chiudere il weekend lungo con una cifra simile a quella di Furiosa (essendo un film per tutta la famiglia), ma sempre con una cifra inferiore alle aspettative.

Cerca di tenere botta IF – Gli amici immaginari, al terzo posto, con 4.3 milioni di dollari e un totale di 46.8 milioni di dollari, mentre Il regno del pianeta delle scimmie al quarto posto incassa altri 3.4 milioni di dollari e sale a 112 milioni complessivi (ha superato i 250 milioni globali).

Il resto della classifica sono film in tenitura, tranne Babes all’ottavo posto che apre con soli 480 mila dollari. Tragica la frenata di Back to Black, che incassa solo 300 mila dollari e sale a 4.2 milioni complessivi.

INCASSI USA VENERDÌ 24 MAGGIO 2024

Furiosa: A Mad Max Saga – $10,200,000 (giornata) – Totale: $10,200,000 The Garfield Movie – $8,400,000 (giornata) – Totale: $8,400,000 IF – $4,300,000 (giornata) – Totale: $46,866,792 Kingdom of the Planet of the Apes – $3,400,000 (giornata) – Totale: $112,849,252 The Strangers: Chapter 1 – $1,650,000 (giornata) – Totale: $17,383,988 The Fall Guy – $1,600,000 (giornata) – Totale: $67,891,385 Sight – $1,099,953 (giornata) – Totale: $1,099,953 Babes – $480,000 (giornata) – Totale: $707,799 Challengers – $438,000 (giornata) – Totale: $45,532,760 Back to Black – $300,000 (giornata) – Totale: $4,199,020

Fonte: BOM

Classifiche consigliate