La stessa Dakota Johnson ha confermato che inizierà a lavorare al cinecomic Marvel/Sony Madame Web a luglio. LEGGI – Madame Web: Sydney Sweeney da “Euphoria” al nuovo cinecomic L’attrice, che sarà la protagonista del cinecomic, ha rivelato a Vanity Fair che presto si recherà in una location segreta e che “probabilmente potrebbe fare delle cose alla Tom Cruise”, essendo questo il suo primo progetto di stampo action. Lo studio ha annunciato che la pellicola con protagonista Dakota Johnson arriverà in sala il 7 luglio 2023. La regia è stata affidata s S.J. Clarkson, la regista di alcuni episodi di Jessica Jones, The Defenders e Collateral. Nel cast Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Celeste O’Connor. LEGGI – Madame Web: Dakota Johnson prima supereroina nell’universo Marvel della Sony Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

