Dakota Johnson ha raccontato alla stampa che la sceneggiatura che aveva letto prima di accettare il ruolo in Madame Web è stata cambiata radicalmente prima delle riprese.

Durante un’intervista con The Wrap, l’attrice ha ammesso che “i cambiamenti sono stati drastici“, anche se non ne ha condiviso i dettagli. “Non so neanche dirvi quali fossero“.

In un’intervista con ComicBook ha invece parlato del futuro, ammettendo di volere un cross-over con Spider-Man:

Sarebbe bello girarne altri, ma non so cosa potrebbe succedere. Ammiro così tanti degli attori che interpretano dei supereroi, ma ovviamente sarebbe bello lavorare con Spider-Man. Madame Web però non è nello Spider-Verse, è nel suo mondo, perciò non so quale cross-over potrebbe esserci.

L’attrice ha sottolineato di amare il personaggio e che adora che sia “impertinente” e “pungente“.

Madame Web è al cinema dal 14 febbraio. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui di seguito!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate