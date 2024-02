Mike Flanagan, regista di Hill House e La caduta della casa degli Usher, ha scritto su Letterboxd una recensione decisamente peculiare di Madame Web.

ll regista non ha dato alcun punteggio al film, ma si è limitato a lodare l’esperienza cinematografica in generale:

Entriamo in questo posto… per assistere a qualcosa di magico. Andiamo al cinema per ridere, per piangere, per avere a cuore qualcosa. Perché ne abbiamo bisogno, tutti noi: quella sensazione indescrivibile di quando le luci iniziano a spegnersi e finiamo in un luogo in cui non siamo mai stati prima; non ci sentiamo solo intrattenuti, ma anche in qualche modo rinati… insieme. Immagini abbaglianti su un enorme schermo argentato. Un suono che puoi avvertire. In qualche modo, il cuore infranto non fa male in un posto come questo. I nostri eroi sembrano la parte migliore di noi e le storie ci sembrano perfette e potenti. Perché qui… lo sono.