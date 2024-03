Hideo Kojima è andato al cinema a vedere Madame Web e molto probabilmente non gli è piaciuto.

La recensione di Madame Web, che potete trovare sul profilo Twitter di Kojima è questa:

Ho visto Madame Web al cinema.

Negli scorsi mesi, molti utenti hanno notato come Kojima non spenda molto tempo o parole parlando di film che non gli piacciono. Si limita infatti a far sapere ai suoi follower di aver visto Madame Web senza ulteriori dettagli. Lo ha già fatto per esempio con The Marvels, Dark Phoenix e Captain Marvel. Quello che per molti è un modo semplice per Kojima di condannare il film senza elogi.

Madame Web è uscito al cinema il 14 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

