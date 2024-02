Il produttore di Madame Web, Lorenzo di Bonaventura, ha di recente parlato con Collider del film, difendendo la scelta di portare avanti la storia in modo autonomo, senza sentirsi obbligati a legarsi ad altri progetti dello Spider-verso della Marvel Sony, dichiarando di avere avuto così la possibilità di fare scelte molto più libere e di essersi potuti concentrare al meglio solo sul percorso dell’eroe:

Prima che fossi coinvolto nel progetto, c’era già una versione precedente della sceneggiatura. Sia io che S.J. abbiamo approfittato molto del fatto di non dovere portare il peso di tutti quei collegamenti ad altri progetti di Spider-Man della Sony. Ovviamente sarebbe stato da sciocchi non fare delle citazioni o omaggiare ciò che c’è stato prima, ma il non dover legare la nostra storia ad altri film ci ha resi liberi di raccontare una storia pura e semplice per come era.