Dopo le dichiarazioni sull’universo (non) condiviso e sui mancati collegamenti di Madame Web agli altri film Sony dedicati allo Spider-verso, è chiaro che il focus del film sia stato fin dall’inizio un altro: il percorso dei personaggi e della protagonista.

Essendo chiaramente un film a sé, molti fan si sono chiesti come mai allora non dare più spazio ad alcuni personaggi e al loro passato, come nel caso del cattivo del film, Ezekiel Sims, interpretato da Tahar Rahim.

La regista del film, S.J. Clarkson, ha parlato a Comicbook.com proprio di questo, affermando quanto abbiano preferito mostrare solo il necessario:

Vorresti dedicargli più tempo, tutto il tempo possibile, ma al tempo stesso devi fare in modo che il film scorra bene e che la trama si muova in avanti il più velocemente possibile. Sia io che Tahar (Sims) ne abbiamo parlato a lungo, quanto del passato del personaggio potevamo inserire e quanto effettivamente mostrare sullo schermo.

Alla fine la regista ha preferito dare al personaggio una lunga scena di esposizione per chiarire le sue motivazioni, rinunciando alla decisione di girare dei flashback.

Madame Web è al cinema dal 14 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

