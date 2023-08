In occasione di una lunga intervista per Variety, Sydney Sweeney ha parlato del suo ruolo in Madame Web, il cinecomic Sony in arrivo l’anno prossimo.

L’attrice ha confermato che nella pellicola interpreta Julia Carpenter, meglio nota come la seconda Spider-Woman, e chiaramente ha accolto con grande entusiasmo la vittoria del ruolo.

“Sono impazzita, naturalmente. Sono corsa dritto in una fumetteria e ho acquistato ogni fumetto che menzionava il mio personaggio” ha spiegato.

Sul film non si è sbilanciata particolarmente, ma si è limitata a dire che sarà “diverso da ciò che la gente si aspetta da un film di supereroi“.

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024.

Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

