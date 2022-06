Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Sydney Sweeney ha parlato con The Hollywood Reporter del suo ruolo ancora misterioso in Madame Web, il nuovo cinecomic Sony che arriverà dopo quello dedicato a Kraven il cacciatore. LEGGI – Madame Web: Sydney Sweeney da “Euphoria” al nuovo cinecomic L’attrice ha parlato della sua passione per il mondo dei supereroi: Oddio, sono cresciuta guardando i film Marvel e i supereroi sono la cosa più bella in assoluto. Ho sempre sognato di far parte di qualcosa di così grande, ed è quello che provo all’idea di far parte di Madame Web. Nel cast troviamo Dakota Johnson nei panni della protagonista ma anche Isabela Merced, Sydney Sweeney e Celeste O’Connor. Madame Web racconterà le origini della chiaroveggente con abilita psichiche che le permettono di scrutare nel mondo degli aracnidi. Le riprese dovrebbero partire in estate visto che lo studio ha annunciato che la pellicola con protagonista Dakota Johnson arriverà in sala il 7 luglio 2023, circa un mese dopo Across the Spider-Verse. La regia è stata affidata s S.J. Clarkson, la regista di alcuni episodi di Jessica Jones, The Defenders e Collateral. Nel cast Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Celeste O’Connor. LEGGI – Madame Web: Dakota Johnson prima supereroina nell’universo Marvel della Sony

