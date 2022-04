In una recente intervista con Variety ha parlato per la prima volta del suo ruolo ancora avvolto nel mistero nel film Marvel diprodotto dalla Sony.

L’attrice ha ammesso di essere impegnata a prepararsi al ruolo:

Sto ordinando un mucchio di fumetti, c’è tantissimo da imparare. Sono sempre stata una grandissima fan dell’Universo Marvel e Sony. Sono cresciuta guardando tutti i film ed è da tutta la vita che amo quel mondo, perciò poterne far parte è una cosa veramente incredibile.

Sydney Sweeney è nota per il suo ruolo di Cassie Howard nella serie di Euphoria, ma è anche apparsa in The White Lotus e al cinema in C’era una volta… a Hollywood.

Al film di Madame Web hanno lavorato i due sceneggiatori Matt Sazama e Burk Sharpless che avevano già lavorato per lo studio al film di Morbius con Jared Leto. La regia, proprio come si vociferava, è stata affidata s S.J. Clarkson, la regista di alcuni episodi di Jessica Jones, The Defenders e Collateral.