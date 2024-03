All’apertura del primo di cinque concerti al Kia Forum di Los Angeles, questo lunedì, Madonna ha improvvisato un discorso di nove minuti sulle sue condizioni di salute prima del brano Express Yourself, approfittando dell’occasione per ragguagliare i fan su ciò che le è successo lo scorso giugno e per ringraziare chi l’ha aiutata a superare il momento, incluso il medico che le è stato vicino durante tutto il percorso.

A giugno 2023, infatti, Madonna ha interrotto il suo tour a causa di una grave infezione batterica che l’ha costretta al ricovero di urgenza in terapia intensiva e ad un coma indotto. La cantante non si è fermata qui e ha raccontato che questa esperienza non solo l’ha terrorizzata, ma l’ha fatta avvicinare così tanto all’idea di morire da credere di avere avuto un dialogo con Dio in persona che cerva a di chiamarla a se, ma la regina del pop aveva altri programmi:

Questa estate purtroppo ho avuto una brutta sorpresa, una sorta di esperienza di pre-morte. Non sto scherzando. È stato davvero spaventoso. Non ne ho avuto idea per quasi quattro giorni, perché ero in coma indotto, ma quando mi sono svegliata la prima parola che ho detto è stata “NO”. O almeno questo è quello che la mia assistente mi ha detto. E credo di ricordare di aver sentito Dio chiamarmi e dirmi di andare con lui, di procedere per quella strada, di unirmi a tutti loro… ma io ho risposto “NO. NO!”

Fonte: Variety

