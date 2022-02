Seppur usciti a più 70 di anni di distanza, Biancaneve e i sette nani e Rapunzel-l’intreccio della Torre potrebbero avere un importante punto di contatto. Un utente su Reddit (via ScreenRant ) ha ipotizzato chee lasiano infatti la stessa persona, fornendo diverse prove a sostegno della sua tesi.

Secondo questa teoria, che circola da qualche anno, la storia di Gothel inizia quando trova il fiore (apparso in Rapunzel) che le permette di rimanere giovane per sempre. Più tardi, sposa un re vedovo, il padre di Biancaneve, per ottenere potere. Poiché in questo film non viene mai mostrato il corpo della Regina Grimilde, Gothel potrebbe aver usato la magia per fingere la sua morte. Continua così ad usare il fiore magico senza impedimenti fino a quando, generazioni dopo, i genitori di Rapunzel ne hanno bisogno, dando il via agli eventi del film e all’effettiva morte di Gothel. Ma i punti di contatto riguardano anche le ambientazioni dei due film e il tratteggio dei personaggi stessi.

Mentre il regno di Biancaneve è senza nome, la sua posizione e la sua architettura suggeriscono che potrebbe essere quello fittizio di Corona di Rapunzel. La Disney ha confermato che il film si svolge in Germania durante il 1780: se consideriamo le guglie a cipolla del palazzo, possiamo collocarlo in Baviera, luogo in cui queste all’epoca erano diffuse. Anche Biancaneve si svolge nel sud della Germania, anche se molto prima, nel 1500. Questo non solo sarebbe in linea con la linea temporale della vita di Gothel, ma spiegherebbe perché i castelli hanno un aspetto diverso nei due film. Le guglie a cipolla sono state costruite in Germania solo dopo il 1500, ma il castello potrebbe essere stato modificato più tardi, una pratica comune con i castelli medievali nel corso dei secoli. Altre somiglianze architettoniche includono i ponti simili ad acquedotti che collegano i castelli alla terraferma e gli stili architettonici simili del pub The Snuggly Duckling in Rapunzel e il cottage dei nani in Biancaneve.

Oltre alle loro morte (in entrambi i casi una caduta da un’alta quota), i due villain condividono somiglianze anche nel loro abbigliamento. In Rapunzel, quello di Gothel è stato specificamente progettato per farla sembrare più vecchia dei cittadini di Corona. Indossa un bliaut, un vestito con maniche lunghe e cadenti e una cintura con lunghi lacci. Questo stile di abbigliamento era popolare dal 1100 al 1300, suggerendo che Gothel sia nata in quell’epoca. Anche se il bliaut non veniva più usato già all’epoca di Biancaneve, anche la Regina Grimilde indossa questo vestito. Le somiglianze fisiche tra le due includono i capelli scuri e le sopracciglia alte e arcuate da giovani; il naso storto, le mani ossute e la postura ingobbita da vecchie. A livello di carattere, entrambe sono ossessionate dalla bellezza e gelose delle loro figlie adottive.

Ovviamente, la Disney non ha ancora confermato né smentito questa teoria, ma sicuramente le prove a favore non mancano. Va sottolineato comunque che si tratta di una pura teoria, diteci cosa ne pensate nei commenti!