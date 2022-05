Sono in corso le riprese di Maestro, il film diretto, prodotto, scritto e interpretato da, che per interpretareha subito un’incredibile trasformazione.

Netflix ha infatti diffuso le primissime immagini dal set della pellicola che mostrano l’attore nei panni del grande compositore e conduttore d’orchestra, trasformato grazie al makeup, in varie fasi della sua vita.

Netflix ha diffuso anche la prima trama del film, che vi riportiamo:

Maestro racconta la complessa storia d’amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, una storia che abbraccia oltre 30 anni – dal loro incontro nel 1946 a una festa e poi continuata attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.

Ricordiamo che nel cast vi saranno anche Carey Mulligan e Maya Hawke, oltre a Matt Bomer, il quale interpreterà un clarinettista con cui Bernstein ebbe una relazione. Sebbene non l’abbia mai ammesso pubblicamente in vita, Bernstein era gay ed ebbe numerose relazioni con uomini, cosa di cui la moglie era a conoscenza. Nel 1976 i due si lasciarono, Bernstein andò a vivere con un uomo, ma l’anno dopo tornò dalla moglie per prendersi cura di lei dopo che le venne diagnosticato un cancro ai polmoni. Il compositore morì nel 1990. Il film attraverserà trent’anni della vita del grande compositore e direttore d’orchestra, dal suo debutto nella New York Philarmonic a soli 25 anni fino a quando compose la colonna sonora di Fronte del porto di Elia Kazan, che gli valse una nomination all’Oscar.

Alla sceneggiatura lo stesso Cooper assieme a Josh Singer (Il caso Spotlight). Alla produzione nomi altisonanti come Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Fred Berner e Amy Durning.