Makoto Shinkai riflette sullo stato attuale dell’animazione giapponese

Suzume no Tojimari (GUARDA IL TRAILER) è il nuovo anime di Makoto Shinkai (Your Name, Weathering with You), che arriverà anche nei cinema internazionali distribuito da Crunchyroll in collaborazione con Sony.

Recentemente, il regista ha concesso un’intervista a Variety in cui ha spiegato perché il suo ultimo lavoro, come i precedenti, è disegnato a mano. Ecco le sue parole:

Penso che l’animazione tradizionale sia più attraente. È simile ai libri illustrati. Libri illustrati per bambini, giusto? Poiché queste immagini sono disegnate da mani umane, hanno una sorta di universalità e credo che attraggano di più anche i bambini. Mi piacerebbe continuare a fare animazione tradizionale, ma il numero di animazioni di questo tipo nel mondo sta diminuendo rapidamente, quindi potrebbe essere difficile.

Riflettendo poi sullo stato attuale dell’animazione giapponese, che sta vivendo un ottimo momento in termini di successo di pubblico, Makoto Shinkai rivela di essere preoccupato per una tendenza che questa sta sempre di più assumendo. Ecco quale:

Alcune delle serie di manga di maggior successo oggi sono pubblicate a puntate sulla rivista Weekly Shonen Jump. Serie come Jujutsu Kaisen, Spy × Family e Demon Slayer sono diventate successi mondiali. E anime come Naruto e Dragon Ball, basati sui manga di Shonen Jump, hanno un grande pubblico negli Stati Uniti. Ma stiamo realizzando un’animazione basata su una storia originale, non su un manga pubblicato a puntate. Non ci sono molte animazioni di successo basate su storie originali. E non sono molto presenti nel mondo in generale. Beh, Hayao Miyazaki ha un certo grado di notorietà. Ma non ce ne sono molti come lui. Vorrei espandere il mercato degli anime basati su storie originali, ma non posso farlo da solo. Spero che in Giappone compaiano più registi come me che realizzano progetti animati originali e che vengano accettati in tutto il mondo, ma credo sia difficile. Quindi sì, sono preoccupato per questo.

Suzume no Tojimari racconta la vicenda di una ragazza di diciassette anni di nome Suzume che vive in una placida cittadina a Kyūshū. La sua esistenza verrà rivoluzionata il giorno in cui un giovane viaggiatore le dice di essere alla ricerca di una porta. Lei lo segue sulle montagne dove c’è una vecchia porta circondata da rovine di epoca più moderna. Ed è a quel punto che ha inizio il suo misterioso viaggio.

FONTE: Variety