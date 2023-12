Il NY Times ha pubblicato alcune ore fa un’indagine sulla ricchezza della famiglia McCallister di Mamma, ho perso l’aereo provando a rispondere alle domande che hanno sempre attanagliato gli spettatori.

Per farlo hanno coinvolto alcuni economisti della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d’America.

Partendo dal presupposto che i McCallister non avrebbero speso più del 30% del reddito sulla loro casa, gli esperti hanno determinato che una famiglia si sarebbe potuta permettere una casa simile con un reddito di almeno 305.000 dollari nel 1990 (considerata l’inflazione, si tratterebbe di 665.000 dollari di oggi).

Nel 2022, una casa simile sarebbe costata 2,4 milioni di dollari sulla base delle stime di Zillow, perciò i suoi residenti sarebbero stati nell1% dei più grandi percettori dell’area di Chicago.

Il giornale ha inoltre contattato Todd Strasser, autore del romanzo di Mamma, ho perso l’aereo per chiedergli un parere vista la scomparsa nel 2009 di John Hughes, autore della sceneggiatura del film.

Stando a Strasser, la ricchezza della famiglia non è mai stata presa in considerazione e ha spiegato di esserseli sempre immaginati come “benestanti” piuttosto che ricchi. Nel film non si fa menzione del lavoro dei due genitori, ma nel romanzo si dice che la madre di Kevin sia una stilista (il che spiega la presenza di manichini in giro per casa), mentre il padre un generico “uomo d’affari”.

Dall’altro canto, ci sono dei segnali che indicano che i McCallister non siano poi così ricchi. Kate ha infatti un Rolex che dovrebbe essere contraffatto, mentre i biglietti per Parigi e la casa sono stati offerti dal fratello di Peter.

Eva Cauley, arredatrice sul set, ha poi dato un suggerimento alle persone che si chiedono quanto fossero ricchi i McCallister:

I fan che dibattono sul reddito della famiglia e il costo della casa dovrebbero semplicemente godersi il film. Dopo tutto, John Hughes e il regista Chris Columbus hanno creato questo film che scalda il cuore per il pubblico, per sollevare il morale per le feste. Ha sollevato gli animi e lo fa ancora.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate