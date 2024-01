La questione di quanto fossero ricchi i McCallister, la famiglia al centro di Mamma, ho perso l’aereo, è uno dei tormentoni cinematografici più noti e dibattuti di sempre.

Lo scorso dicembre, anche il prestigioso New York Times ha pubblicato un’indagine sulla ricchezza della famiglia McCallister di Mamma, ho perso l’aereo cercando di fugare i dubbi che hanno sempre attanagliato gli spettatori (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un’intervista col People Magazine, Catherine O’Hara, interprete di Kate McCallister, la madre di Kevin, ha detto la sua in merito alla faccenda spiegando di non aver mai badato troppo alla questione, specie durante le riprese, e che, magari, si tratta di soldi arrivati grazie a un’eredità.

Pensavo che la casa fosse davvero degna di nota. Oh Signore, sì. Ero consapevole di quanto fosse bella, ma no, non ho mai pensato al loro denaro. Quando lavoravo al film non è di certo lì che andavo a concentrare il mio pensiero. Certo, sono tutti andati a Parigi, vero? So che le persone hanno queste teorie. Da dove hanno preso i soldi? Forse li hanno ereditati… magari hanno ereditato i soldi.

FONTE: People

