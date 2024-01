Nessuno di noi riuscirebbe a pensare ai film di Mamma, ho perso l’aereo senza l’inconfondibile faccino biondo di Macaulay Culkin nel ruolo di Kevin McCallister. Eppure avrebbe potuto esserci un altro attore molto conosciuto sin da ragazzino a interpretare il piccolo: la star di Hunger Games Josh Hutcherson. In realtà è certo, benché l’attore non lo specifichi, che si sia presentato per recitare in uno dei sequel/reboot, dal momento che i primi due film con Culkin sono usciti quando lui era appena nato; probabilmente il quarto episodio (intitolato Mamma, ho allagato casa in Italia) considerate le date.

Parlando con Buzzfeed, Hutcherson racconta infatti di aver sostenuto un’audizione per il franchise quando aveva 11 anni.

Penso di aver avuto 11 anni quando ho fatto il provino. E sono arrivato alle ultime fasi insieme all’altro ragazzo, ed è stata la prima volta che ho assaporato il rifiuto, quindi è stato davvero difficile.

Nonostante quel primo rifiuto, la carriera di Hutcherson è decollata rapidamente, debuttando sul grande schermo nel film One Last Ride – L’ultima corsa (2003) di Tony Vitale. Raggiunse poi il successo internazionale nel 2007 con Un ponte per Terabithia, seguito da Viaggio al centro della Terra di Eric Brevig. Recentemente lo abbiamo visto in Five Nights at Freddy’s, uno dei grandi successi della stagione autunnale 2023.

