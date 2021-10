La LEGO ha presentato ufficialmente il set dedicato a, la storica pellicola scritta e prodotta da John Hughes, diretta da Chris Columbus e interpretata da Macaulay Culkin.

Per la prima volta in versione mattoncini, il set LEGO Ideas Mamma ho perso l’aereo è basato su un progetto presentato sulla piattaforma LEGO Ideas dal 28enne ucraino Alex Storozhuk. Con i suoi impressionanti 3.955 pezzi, questo set è il più grande mai creato da un concept LEGO Ideas.

Qua sotto trovate tutti i dettagli e alcune foto.

Tutto quello che c’è da sapere sul set LEGO dedicato a Mamma ho perso l’aereo

Rivivi una delle commedie di Natale più amate dalle famiglie con questo set Home Alone LEGO® Ideas (21330), ideale per il gioco e l’esposizione. La casa dei McCallister è piena di dettagli immediatamente riconoscibili e adorabili caratteristiche con cui ricreare scene esilaranti. C’è tutto il necessario per inscenare la finta festa di Natale di Kevin, una fornace nel seminterrato con un mattoncino luminoso LEGO, la funzione rilascia ferro da stiro, barattoli di vernice oscillanti, scaffali pieghevoli, il cavo d’acciaio che va dalla soffitta alla casa sull’albero e altro ancora. Ogni livello della casa è staccabile e le pareti e il tetto si aprono per facilitare l’accesso.

Il regalo di Natale magnifico

Il set include 5 minifigure LEGO di Kevin McCallister, mamma Kate McCallister, i ladri Harry e Marv e il vecchio vicino Marley, oltre al furgone di Harry e Marv con all’interno un piede di porco e il cappello da poliziotto. Questo modello da 3.957 pezzi è il più grande set LEGO Ideas realizzato finora e i mattoncini sono suddivisi in 24 bustine che seguono la trama del film, in modo da farti rivivere la storia mentre realizzi la tua costruzione nel periodo di Natale.

Celebra una delle commedie più amate dalle famiglie con questo set Home Alone LEGO® Ideas (21330), con modelli costruibili della casa dei McCallister, una casa sull’albero e il furgone dei ladri per giocare e da esporre.

Questo cimelio cinematografico realizzato in mattoncini è un fantastico regalo per le feste per i millenial fan di Mamma ho perso l’aereo. Il set include 5 minifigure LEGO®: Kevin McCallister, Kate McCallister, Harry, Marv e il vecchio Marley.

Le pareti e il tetto si aprono per facilitare l’accesso alla casa e per azionare tante divertenti funzioni, come i barattoli di vernice oscillanti, la fornace nel seminterrato che si accende e una leva per spingere Kevin giù dalle scale sulla slitta.

Scopri i dettagli che accendono i ricordi di scene cinematografiche esilaranti in ogni stanza della casa e nel furgone (senza dimenticare il cavo d’acciaio utilizzato da Kevin per scappare sulla casa sull’albero).

Costruire questo set è un’attività natalizia divertente per tutta la famiglia e la casa, che misura 27 cm di altezza, 34 cm di larghezza e 37 cm di profondità, è un magnifico pezzo da esporre durante le feste.

I mattoncini di questo set sono suddivisi in 24 bustine e l’ordine di costruzione segue la trama del film. È inclusa una batteria LR41 per il mattoncino LEGO® che illumina la fornace.

Questo set da 3.957 pezzi è fornito con un libretto illustrato su Mamma ho perso l’aereo, il fan ideatore del set e i designer LEGO®, oltre alle istruzioni dettagliate da usare come guida per questa costruzione appagante e coinvolgente.

Questo kit di costruzione collezionabile per adulti è uno dei numerosi ed entusiasmanti set LEGO® Ideas, ciascuno dei quali è creato da un fan-designer, votato da migliaia di fan LEGO e prodotto da LEGO Group.

Sin dal 1958, i componenti LEGO® soddisfano rigorosi standard di qualità di settore per garantire un montaggio semplice e sicuro in modo da creare costruzioni solide e affidabili.

I mattoncini e i pezzi LEGO® vengono rigorosamente testati per assicurare che ogni set LEGO® soddisfi elevati standard di sicurezza globali.

Ecco alcune foto:

