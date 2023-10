Judy Craymer, la storica produttrice di Mamma Mia, ha rilasciato un’intervista a Variety a margine degli impegni stampa a margine della presentazione del nuovo talent show televisivo inglese dal titolo “Mamma Mia! I Have a Dream” in cui si è detta certa del fatto che, prima o poi, il terzo film si farà.

Queste le sue parole:

Sono così coinvolta in tutto (quello che ha a che fare con Mamma Mia, ndr.) che riesco a fare solo una cosa alla volta. E la serie televisiva è stata una grande priorità. Sono sicura che [il terzo film] si farà. Sono nella privilegiata posizione di avere dalla mia parte gli Universal Studios che vogliono farlo, con cui amo lavorare, e ho una trama in mente. Ci vuole sempre un certo tempo per “Mamma Mia”. Bjorn e Benny richiedono sempre una certa dose di operazioni di convincimento. Non so di quanto altro convincimento hanno bisogno perché tutti vogliono un altro film. Ma hanno fatto ABBA Voyage e volevano riposarsi un po’ prendendosi una pausa dal mondo degli ABBA. Ma si farà. Abbiamo fatto il talent show e forse ora mi concentrerò sul film. Forse sarà una seconda celebrazione per i 25 anni.

Qualche settimana fa, in occasione dei 15 anni di Mamma Mia, è arrivata online una interessante Oral History dell’amatissima commedia romantica jukebox in cui viene affrontato anche il tema di un ipotetico terzo capitolo. Potete scoprire cos’hanno detto in merito Donna Langley, la presidente della Universal, Amanda Seufried, Meryl Streep e Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson degli ABBA in questo nostro articolo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate