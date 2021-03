LEGGI ANCHE – Mank: in arrivo una biografia sulle vite di Herman e Joe Mankiewicz

La costumistaha parlato con Variety del suo lavoro su, il film dicon Gary Oldman approdato su Netflix lo scorso dicembre.

Summerville, che vanta nel curriculum progetti di Fincher come Millennium: Uomini che odiano le donnee L’amore bugiardo – Gone Girl, ha ammesso di aver preso con molta emozione la proposta del regista di lavorare a un film interamente in bianco nero.

In passato ha ammesso di aver lavorato solamente ad alcuni flashback, ma non a un intero progetto di questo tipo.

Nel video a seguire potete ammirare il frutto del suo lavoro:

Mank è il biopic di Herman Mankiewicz, giornalista divenuto sceneggiatore noto per aver collaborato con Orson Welles in Quarto Potere ma anche per aver lavorato a film come Il Mago di Oz, L’idolo delle folle e Gli uomini preferiscono le bionde. Gary Oldman vestirà i panni di Herman Mankiewicz, Lily Collins sarà la segretaria Rita Alexander, Amanda Seyfried vestirà i panni dell’attrice Marion Davies mentre Tuppence Middleton sarà Sara Mankiewicz, moglie del protagonista.

Fincher sviluppò per la prima volta la storia del film nel 1997, su una sceneggiatura di suo padre Jack Fincher, a sua volta giornalista (e morto nel 2003). Alla produzione vi saranno Cean Chaffin e Doug Urbanski.

È dal 2014 (Gone Girl) che Fincher non dirige una pellicola. Nel frattempo però ha lavorato a serie come Mindhunter e Love, Death & Robots, entrambe per Netflix.

