In una recente intervista con The Guardian, Mara Wilson ha parlato degli anni più intensi della sua carriera a Hollywood tra Mrs. Doubtfire, Miracolo nella 34ª strada e Matilda sei mitica.

L’attrice ha spiegato di essersi sentita sempre “sicura” sui set dei film che girava grazie a sua madre e ai registi con cui ha lavorato, ma questo purtroppo non è bastato per proteggerla dai fan: “La gente mi mandava cose inappropriate e scriveva certe cose su i me online. Ho fatto l’errore di cercarmi su Google quando avevo 12 anni e ho visto cose che non avrei dovuto vedere“.

Ha poi aggiunto: “Quando hai dei fan, non puoi più essere te stessa quando sei in pubblico. C’erano volte in cui era una brutta giornata perché ero un’adolescente emotiva, o perché mia madre era appena morta“.

L’attrice decise poi di ritirarsi dal mondo della recitazione, anche perché le opportunità erano sempre più rare. Nell’intervista ha ammesso di non aver alcun desiderio di tornare sul grande schermo: “Non so cosa potrebbero offrire a una ragazza bruna, bassa, con le curve ed ebrea. Non voglio che mi dicano di perdere 15kg e rifarmi il naso“.

