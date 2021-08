Un altro ingresso nel cast del prossimo film di, ancora senza titolo: si tratta di, al cinema in questi giorni in

L’attrice, nominata all’Oscar per aver interpretato Tonya Harding in Tonya e per il suo ruolo in Bombshell – La voce dello scandalo, tornerà presto nelle sale con il nuovo film di David O. Russell e con Babylon di Damien Chazelle. Margot Robbie sarà anche protagonista del film di Barbie diretto da Greta Gerwig.

Secondo quanto afferma The Hollywood Reporter, nel film di Wes Anderson non avrà un ruolo centrale, e tutto è avvolto nel mistero. Però sappiamo che andrà ad affiancare volti noti alla cinematografia del regista come Adrien Brody, Bill Murray e Tilda Swinton. Inoltre, ci sarà anche Tom Hanks con un cameo.

LEGGI ANCHE – Wes Anderson girerà il suo prossimo film in Spagna

Anderson girerà il film in Spagna, a Chinchón nel sud est di Madrid. Le riprese inizieranno entro la fine del mese e proseguiranno per alcuni mesi. L’ambientazione desertica ricorda i paesaggi visti nei western, tuttavia il film non apparterrà a quel genere. Nulla si sa sulla trama, se non che sarà una “storia romantica”. L’anno scorso le riprese erano state fissate a marzo, e si parlava di Roma come location principale, ma i piani sono cambiati.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Wes Anderson, The French Dispatch è stato presentato al Festival di Cannes e arriverà nei cinema in autunno.