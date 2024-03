Margot Robbie, con la sua casa di produzione LuckyChap, porterà sul grande schermo un film basato su The Sims, la celeberrima saga videludica di life simulator ideata dal leggendario game designer Will Wright e pubblicata dalla Electronic Arts.

A dirigere la pellicola sarà Kate Herron, dietro alla macchina da presa della prima stagione di Loki, la serie TV Marvel Studios con Tom Hiddleston e Owen Wilson. La sceneggiatura verrà realizzata da Briony Redman a quattro mani con la poc’anzi citata Kate Herron. Electronic Arts sarà, chiaramente, coinvolta sia a livello produttivo che creativo.

Per certi versi, data la natura di The Sims, i cui giochi sono privi di una vera e propria narrazione alla base visto che si tratta di Sim che vivono le proprie vite in base alle decisioni dei videogiocatori, si tratta di un progetto cinematografico che pare avere qualcosa in comune con Barbie considerato che anche la pellicola campione d’incassi del 2023 con Margot Robbie ha dovuto inventare di sana pianta una trama per quella che, a conti fatti, è “solo” una linea di giocattoli senza una vera e propria mitologia.

FONTE: Hollywood Reporter

