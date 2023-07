Si avvicina l’uscita nei cinema di Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie che sarà nelle sale dal prossimo 20 luglio.

Nella pellicola della regista di Lady Bird e Piccole Donne, la Barbie di Margot Robbie intraprenderà un viaggio verso il mondo reale che, secondo l’attrice, è qualcosa di paragonabile al percorso verso l’Illuminazione nel buddismo, un elemento mitico che richiama quanto enunciato in uno dei libri che, fra l’altro, hanno guidato George Lucas nell’ideazione di Star Wars: L’eroe dai mille volti di Joseph Campbell.

Margot Robbie spiega:

Poi prosegue:

Quando conosci Greta, pensi automaticamente: Beh, è naturale che questo sia punto di vista di Greta su Barbie”. Nessun altro lo direbbe in un milione di anni, e, appena l’ha detto, ho pensato: “Wow”. È strano. Stavo leggendo “L’eroe dai mille volti”. Cento volti? Mille? Conosci quel libro? Di James Campbell. Beh, in ogni caso è di questo che parla. Sì, è un libro che ha molto a che fare con il percorso dell’eroe e cose così. Ma siamo partite proprio da lì e mi sono resa conto che non l’avevo mai fatto prima. Non ho interpretato il personaggio principale molte volte. E quando l’ho fatto, non intraprendeva necessariamente il classico percorso dell’eroe. Per quanto riguarda l’approccio come attrice, ho fatto le cose che faccio di solito quando mi preparo per un personaggio. Ma poiché c’era di mezzo questo classico viaggio dell’eroe che non avevo mai fatto prima, sono state molte le conversazioni fatte con Greta sulla vita, la felicità e il significato di essere vivi: solo grandi domande esistenziali e non me l’aspettavo.