Mark Ruffalo, come noto, ha ereditato il ruolo di Hulk nel Marvel Cinematic Universe da Edawrd Norton che aveva vestito i panni di Bruce Banner e del suo verde alter ego ne L’incredibile Hulk, il film di Louis Leterrier uscito, nel 2008, dopo Iron Man.

Norton, come noto, non si è di certo disperato per aver perso la parte nel franchise Marvel. Ha spiegato più volte che si aspettava qualcosa di differente per il personaggio e ha sempre specificato che fra lui e Mark Ruffalo non ci sono mai stati attriti di sorta (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ospite all’Emerald City Comic-Con, Mark Ruffalo è tornato a parlare del suo casting e del suo rapporto con il collega.

E stato strano. No, non ci parlai, ma lo contattai, come facciamo di solito quando non vogliamo parlare. Lui non aveva problemi. Però è stato strano. Ed è stato anche strano quando al Comic-Con del 2010 Robert Downey Jr., introducendomi, disse “E ora, riprendendo nuovamente i panni di Hulk, Mark Ruffalo!”. E tutti “Ehm, cosa?”. Però sapete, Ed… non so quanto fosse attaccato al personaggio a conti fatti. Penso che potrebbe anche aver pensato “Grazie al cielo, ora sono affari di Ruffalo!”. Ma lui è una persona splendida, siamo amici e questa cosa non ha mai rappresentato un problema. Sono fortunato.

