Mark Ruffalo risponde a una domanda sul possibile ritorno di Iron Man: “Volete che finisca nei guai?”

In occasione di un’ospitata all’Emerald City Comic-Con, Mark Ruffalo ha tenuto un panel rispondendo a tutte le domande del pubblico.

Quando gli è stato chiesto com’è stato perdere Iron Man e Captain America del franchise, l’attore a risposto con uno sguardo ottimista al futuro dell’Universo Marvel:

Quando gli è stato chiesto se c’è davvero la possibilità che Tony Stark ritorni sul grande schermo, ha poi aggiunto, ridendo e guardando in alto:

Quel soffitto sta per cadermi addosso? Oddio, volete che finisca di nuovo nei guai? Non dirò che non è possibile, ma non dirò neanche che lo è.