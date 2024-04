In una recente intervista, come vi abbiamo raccontato, Emma Stone ha svelato che preferirebbe essere chiamata con il suo vero nome, Emily, e non con il nome d’arte scelto diversi anni fa.

LEGGI – Emma Stone vuole essere chiamata col suo vero nome

Mark Ruffalo, suo collega in Povere creature!, non ha perso l’occasione per commentare la notizia condividendo l’articolo sul suo profilo Twitter e mostrando all’attrice il suo sostegno:

“Okay. Ti amiamo, Emily”

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate