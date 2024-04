Durante un’intervista con THR in compagnia di Nathan Fielder (con cui ha recitato nella serie The Curse), Emma Stone ha lanciato un’appello molto particolare: essere chiamata col suo vero nome. Parlando del suo rapporto con la collega, ad un certo punto l’attore cambia discorso e rivela:

Si chiama Emily, ma professionalmente si fa chiamare Emma. Quindi, quando c’è gente che non la conosce, finisco per dire Emma. Ma d’ora in poi dirò solo Emily.

La diretta interessata replica così:

“Questo è un modo per fare da ponte [tra i due nomi]“, aggiunge Fielder. “Mi piacerebbe essere Emily“, conclude Stone.

Co-creata e prodotta da Benny Safdie e Nathan Fielder, The Curse è una serie innovativa che esplora il modo in cui una presunta maledizione disturba la relazione di una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio, mentre lavora insieme a un nuovo programma dedicato alla ristrutturazione di case. La serie è interpretata da Emma Stone (La LaLand, The Favourite), Fielder (The Rehearsal) e Safdie (Oppenheimer). Tra le guest star figurano il candidato all’Oscar Barkhad Abdi, il candidato all’Emmy Corbin Bernsen e Constance Shulman.