Se siete fan di Mark Wahlberg questa potrebbe non essere una bella notizia per voi. Pare infatti che l’attore e produttore 52enne, star di pellicole come Boogie Nights, The Departed e The Fighter abbia intenzione di lasciare la recitazione a breve.

Racconta infatti nel corso di un’intervista con Cigar Aficionado:

Be, sto certamente lavorando più duramente ora di sempre. Certi affari li costruisci, li trasmetti o ne esci. Spero nei miei figli, vedremo quali saranno i loro interessi ma non credo che reciterò ancora a lungo al ritmo di adesso. Questo sicuramente. Perché è la cosa più difficile.

Wahlberg sembra più interessato al mondo della produzione, benché racconti che affacciarsi a quel mondo per lui sia stata una necessità:

Ho iniziato a diventare un produttore per necessità. Non volevo stare seduto ad aspettare che Brad Pitt o Tom Cruise o chiunque fosse già affermato prima di me diventassero i ragazzi del momento […] Ero sempre proattivo nel cercare materiale e cose che potessi produrre, che sapevo fossero adatte a me, creare il mio proprio destino.

FONTE: The Hollywood Reporter

