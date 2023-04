Durante il TCM Classic Film Festival, George Clooney e Steven Soderbergh hanno avuto modo di parlare di Ocean’s Eleven, il film uscito nel 2001 di cui sono rispettivamente protagonista e regista. Per l’occasione, secondo quanto riporta Entertainment Weekly, la star ha in particolare raccontato un aneddoto sul casting: Mark Wahlberg e Johnny Depp erano in trattative per la parte di Linus, ruolo che alla fine è andato a Matt Damon.

“Steven aveva appena fatto Erin Brockovich e Traffic, ed era stato nominato [all’Oscar] per la regia di entrambi i film“, ha detto Clooney. “Quindi, la gente voleva davvero lavorare con lui“. Soderbergh ha sottolineato che alcuni attori hanno però rifiutato l’offerta e l’attore ha aggiunto:

Lo hanno fatto. Alcune persone molto famose ci hanno detto di andare dritti a fanc*lo. Mark Wahlberg, Johnny Depp. Ce ne sono stati altri. Ora se ne pentono. Io mi pento di aver fatto Batman, c*azzo.

Vi ricordiamo che, dato il successo ottenuto, il film ha avuto due seguiti con lo stesso regista e cast, usciti nel 2004 e 2007. Successivamente, la saga è proseguita con uno spin-off al femminile. dal titolo Ocean’s 8 e arrivato nel 2018. Sono invece partite da poco le riprese di un prequel, che sarà diretto da Jay Roach e vedrà come protagonista Margot Robbie. Stando alle prime indiscrezioni, la sceneggiatura di Carrie Solomon prevede una storia ambientata in Europa negli anni ’60. Tra i produttori esecutivi ci saranno Gary Ross, Olivia Milch e Josey McNamara.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Mark Wahlberg o Johnny Depp in Ocean’s Eleven? Lasciate un commento!

FONTE: EW

