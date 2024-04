Vi abbiamo già parlato di Miller’s Girl, film dove una studentessa interpretata da Jenna Ortega e il suo professore, interpretato da Martin Freeman, hanno dei rapporti sessuali. Lo abbiamo fatto in merito al come alcune dichiarazioni fatte dalla coordinatrice di intimità Kristina Ariona senza tener conto dell’accordo di non divulgazione firmato con la Lionsgate abbiano generato un certo bailamme (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Vi avevamo anche detto, grazie a quanto riportato dal Daily Mail, che alcuni spettatori avevano trovato scene “disgustose” e “fuori luogo” le suddette scene di sesso per via della differenza d’età tra i due attori che hanno 52 anni e 21 anni.

Martin Freeman è tornato brevemente sulla questione delle polemiche di cui sopra sulle pagine del The Times spiegando che il film dove recita insieme a Jenna Ortega è “adulto e ricco di sfumature” e che, peraltro, non intende far passare il messaggio che una relazione come quella sia “fantastica” per poi aggiungere:

È un peccato. Anche perché allora dovremmo criticare Liam Neeson per aver recitato in un film sull’Olocausto?

FONTE: The Times

