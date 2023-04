Martin Scorsese è stato al Metrograph di New York City martedì sera, dove ha presentato il suo documentario musicale, Personality Crisis: One Night Only.

Il regista ha spiegato di non andare pazzo per la parola “documentario” visto che non ama le categorie.

“Quello che cerco di fare è trovare un modo per realizzare film che non vengano divisi nelle categorie di finzione o realtà. La parola documentario oramai è retrograda”.

Ha poi aggiunto: “Mi riporta alla mente il cinema neorealista post-guerra in bianco e nero, i cinegiornali, tant’è che eravamo tutti abituati a pensare, nella mia generazione, che ciò che non era bianco, nero e pieno di grana, non era vero. Ora è stato soppiantato dai televisori ad alta definizione e dalle immagini sugli iPhone, che sono il nuovo cinema vérité“.

Personality Crisis: One Night Only arriverà su Showtime il 14 aprile.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Fonte

Classifiche consigliate