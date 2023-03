Killers of the Flower Moon

Era nell’aria già da qualche giorno e ora è arrivata la conferma: Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese prodotto dalla Apple, debutterà al festival di Cannes.

La presentazione del film, con il relativo red carpet, si terrà sabato 20 maggio.

Un paio di giorni fa abbiamo appreso che Apple e la divisione francese della Paramount avevano accordato una finestra di 17 mesi fra l’uscita cinematografica e quella in streaming su Apple TV Plus, venendo quindi a ottemperare uno dei requisiti necessari all’eventuale partecipazione di Killers of the Flower Moon in concorso a Cannes (ricordiamo che la selezione ufficiale verrà svelata il prossimo 13 aprile). Viene però smentita la voce che vedeva il kolossal di Scorsese come film di apertura della kermesse: quello slot è ancora disponibile, o meglio, è in attesa di essere svelato.

Il lungometraggio arriverà poi nei cinema a ottobre. Negli Stati Uniti verrà distribuito dapprima in forma limitata il 6 ottobre, per poi arrivare in un numero maggiore di sale a partire dal 20 dello stesso mese. Poi – non è ancora chiaro con quali tempistiche – approderà in streaming esclusivo su Apple TV Plus. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali circa la release italiana.

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow, racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

FONTE: ScreenDaily

