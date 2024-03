Arrivano nuovi dettagli sul film di Martin Scorsese ispirato al libro Vita di Gesù, di Shūsaku Endō (autore già fonte di ispirazione per Scorsese nel 2016, con Silence), un film scritto in collaborazione con il regista e sceneggiatore Kent Jones.

LEGGI – Martin Scorsese annuncia in Vaticano che girerà un film su Gesù

Le informazioni aggiuntive arrivano grazie alla pubblicazione di “Dialoghi sulla fede” di padre Antonio Spadaro, consulente in materia per Scorsese.

Come riporta Variety, infatti, un capitolo in particolare del libro, intitolato “Sceneggiatura per un possibile film su Gesù” ci permette di capire cosa il regista stia ricercando nell’approccio a questo progetto:

Quando l’idea ha cominciato a prendere realmente forma nella mia mente e a concretizzarsi, quello che immaginavo era un film su Cristo nel mondo moderno, con vestiti moderni, girato in 16mm e in bianco e nero, tra le strade di New York.

Padre Spadaro, poi, ha aggiunto il suo pensiero sul significato di cui il film di Scorsese si farà portatore:

È ancora tutto in fase di lavorazione iniziale. Ma quello che mi ha colpito di più è che non si tratterà solo di una riflessione sulla vita di Gesù ma anche di una riflessione sul suo modo di fare cinema. Perché, e questo si nota già dalla prima bozza come potete leggere, tutto viene filtrato dalle lenti delle sue passate produzioni cinematografiche. Penso quindi che questo film sarà parte integrante del suo viaggio come artista e che fungerà da faro per illuminare la strada che ci porterà a capire e interpretare tutto quello che ha realizzato fino ad ora.

Cosa ne pensate ? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate