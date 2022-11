Nato nella primavera del 2008 con il primo Iron Man diretto da Jon Favreau e interpretato da Robert Downey Jr, il Marvel Cinematic Universe si è imposto, nel giro di qualche anno, come il dominatore assoluto del box-office, quello che è stato in grado di lanciare il trend degli Universi – e Multiversi – condivisi anche sul grande – e adesso anche piccolo – schermo.

Attualmente, sappiamo che il Marvel Cinematic Universe ha in programma svariati progetti in arrivo nei prossimi anni che, fra cinema e streaming di Disney Plus, contribuiranno ad articolare e raccontare la fase 5 e la Fase 6.

Ma la domanda che alcune persone si pongono già da diverso tempo, forse prevedendo anche una fisiologica fase di stanca, è “Il Marvel Cinematic Universe potrebbe finire?”. La questione è stata affrontata da Nate Moore, Vice Presidente di Produzione e Sviluppo dei Marvel Studios, durante la sua partecipazione a The Town, il podcast del popolare scooper Matthew Belloni.

Penso che potremmo andare avanti per un lungo lassi di tempo. Penso che dovremmo continuare a… Ecco, quello che non dobbiamo fare è adagiarci sugli allori. Non possiamo pensare di avere tutte le risposte. Dobbiamo continuare a spingerci oltre sia come genere che come territori che intendiamo esplorare. Per me i film della Marvel sono “semplicemente” film. Il nostro materiale è… quello che mi viene da domandare è questo “I film tratti dai libri ci saranno sempre?”. Penso proprio di sì.

Poi commentando le cicliche fortune di generi cinematografici come i film western e i musical aggiunge:

Ritornano. È come un ciclo, non trovi? Le cose tendono a ritornare. Penso che possiamo andare avanti per un po’. Uno dei lati positivi del poter lavorare con Disney Plus è che ci ha fornito una maniera per raccontare delle storie che non pensavamo di poter realizzare al cinema. ma adesso abbiamo quest’altro canale. Anche perché non vogliamo fare dieci film all’anno, non sarebbe una mossa producente. Prendiamo, ad esempio, Moon Knight. Ne abbiamo discusso molto a lungo, ma non riuscivamo mai a piazzarlo nella lista dei film da fare perché c’era sempre già troppa roba. Poi ci siamo ritrovati a lavorare con questa piattaforma che ci ha consentito di raccontare sei ore di una valida storia di Moon Knight che, in altre maniere, non sarebbe esistita. E ci sono molti personaggi di cui ancora non abbiamo avuto modo di parlare. Quindi sì, penso che potremmo andare avanti a lungo, non dico per sempre perché è un quantitativo di tempo troppo grande. Di sicuro non pensiamo di essere in dirittura d’arrivo.