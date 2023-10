Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diramato da UTET su “Eroi, Mutanti, Mostri & Meraviglie”, il libro sul mondo Marvel che verrà presentato a Lucca dallo scrittore Douglas Wolk.

Douglas Wolk è l’uomo che ha letto tutti i fumetti Marvel esistenti al mondo (circa 27mila) e ai Marvel ha dedicato un’opera colossale che Utet porta in libreria a partire dal prossimo 31 ottobre. In occasione dell’uscita del libro e per i sessant’anni di X-Man e degli Avengers, Douglas Wolk sarà in Italia ospite di Lucca comics.

Douglas Wolk

EROI, MUTANTI, MOSTRI & MERAVIGLIE

Un viaggio mai tentato prima al cuore dell’universo Marvel

Iron Man, Captain America, Thor, Wolverine, e persino Deadpool, Shang-Chi, i Guardiani della Galassia… L’immaginario Marvel ha conquistato il mondo, ma nessuno lo avrebbe immaginato nel 1962, quando Stan Lee e gli altri ebbero l’idea di creare “supereroi con superproblemi” in cui i ragazzi potessero identificarsi: Spider-Man sparava ragnatele e scalava grattacieli, ma era come loro, con le loro stesse ansie, speranze e paure. Sono passati i decenni, quei ragazzi sono cresciuti e le infinite storie di Eroi, mutanti, mostri & meraviglie si sono accumulate intrecciandosi tra loro in un unico grande universo che ha iniziato a parlare a sempre più persone, di età, estrazione e interessi disparati. Commedia, fantasy, romance, epica, fantascienza, gotico, avventura: tutta la cultura alta e bassa veniva ogni settimana messa dagli autori Marvel in un grande frullatore, riciclando e innovando senza freni. Intanto, là fuori, il mondo cambiava, la società evolveva nel bene e nel male, e tutto questo si proiettava nell’universo Marvel, che ha continuato a espandersi tra fumetti, film, cartoni, videogiochi fino a diventare la più lunga storia ininterrotta mai raccontata, amata da miliardi di persone. Douglas Wolk, studioso e appassionato, ha preso di petto la missione impossibile di leggere tutti i 27mila fumetti Marvel, e restituirne l’essenza magica in questo libro colossale e spassoso, andando finalmente al cuore di questa nuova e coloratissima mitologia pop globale.

Douglas Wolk insegna Storia del fumetto all’Università di Portland e scrive per “The New York Times”, “Rolling Stone”, “The Washington Post”, “The Los Angeles Times”, “The Believer”, “Slate” e “Pitchfork”. Ha vinto il prestigioso premio Eisner per il miglior saggio sui fumetti due volte: prima nel 2008 e poi nel 2022 (con questo libro).

Gli appuntamenti a Lucca Comics & Games

2/11 (ore 17:30, Auditorium del Suffragio)

Eroi, mutanti, mostri & meraviglie: un viaggio nella Marvel con chi ha visto tutto. Per scrivere il suo monumentale libro Eroi, mutanti, mostri e meraviglie, Douglas Wolk ha letto ogni singolo albo pubblicato da Marvel dal 1961 ad oggi. Ripercorriamo le tappe di questo viaggio insieme in un dialogo appassionato, per fornire una mappa ai fan più sfegatati… e a chi voglia addentrarsi in questo mondo per la prima volta. Con: Douglas Wolk, Roberto Recchioni, Marco Marcello Lupoi e Marco Rizzo.

3 novembre (ore 12:00, Teatro del Giglio)

X-Men/Avengers: il 60° anniversario dei più grandi Team del mondo. Un parterre eccezionale composto da Douglas Wolk, Mara Famularo, Stefano Caselli, Elena Casagrande, CB Cebulski e Simone Bianchi celebrerà Capitan America, Tempesta, Iron Man, Wolverine, Capitan Marvel e molti altri supereroi.

