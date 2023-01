Marvel India celebra la fine della Fase 4 con un video: “Intercettato il segnale della Fase 5”

Come noto, con Black Panther: Wakanda Forever e lo speciale di Natale di Guardiani della Galassia si è conclusa la Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà il via alla Fase 5, a cui apparterranno Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts e infine Blade (oltre a diverse serie per Disney+).

Per celebrare la fine di una Fase e l’inizio di una nuova, Marvel India ha diffuso un promo celebrativo che potete ammirare qui di seguito:

Interrupting your regularly scheduled feed to bring you this important message – PHASE 5 signal has been intercepted! 🤩 pic.twitter.com/7Ni5OAfcI2 — Marvel India (@Marvel_India) January 16, 2023

Cosa ne pensate? Qual è il film della Fase 5 della Marvel che attendete di più?