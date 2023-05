In attesa di capire le sorti di Jonathan Majors con la prossima udienza fissata a giugno dopo le accuse di aggressione, arrivano alcuni dettagli sul retroscena ai Marvel Studios grazie a Joanna Robinson, giornalista di Vanity Fair e autrice del libro MCU: The Reign of Marvel Studios.

Robinson ha spiegato che durante le sue ricerche per il libro le è stato detto che l’interpretazione di Jonathan Majors in Loki ha cambiato tutto e che quindi adesso il problema di gestire l’attore si è fatto “enorme”:

Mi è stato detto da una persona che lavora alla Marvel che non era intenzione mettere Kang al centro di tutto fin quando non sono arrivati i giornalieri di Quantumania e dopo l’interpretazione in Loki che era così forte che hanno detto: “Eccola, ecco la nostra strada. Abbiamo perso la nostra squadra di eroi, ma adesso faremo ruotare tutto attorno a questo Kang e a questo attore che sta smuovendo così tanto le persone“.

Sappiamo che adesso è un enorme problema per loro, stanno affrontando una questione non da poco. E la cosa senza precedenti per la Marvel è che non hanno mai fatto così tanto leva su un attore come fatto con Jonathan Majors dopo la sua interpretazione in Loki e Ant-Man: Quantumania.

Oserei dire più di Downey come Iron Man e più di Brolin come Thanos, puntare tutto su di lui e farlo apparire in tutti i progetti fino a un film noto come The Kang Dynasty li ha messi in una posizione insolita. Non hanno mai fatto nulla di simile, perciò adesso sono nei pasticci.

Non sappiamo cosa faranno, mi sono arrivate voci contrastanti: chi dice che lo sostituiranno, chi invece che non hanno mai pensato di rimpiazzarlo.