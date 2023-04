Dopo l’uscita di Avengers: Endgame, sembra che l’Universo Cinematografico Marvel abbia perso il suo smalto con prodotti sia cinematografici che televisivi incapaci di mettere tutti d’accordo.

The Direct ha condotto un’analisi sulla base dei punteggi su Rotten Tomatoes (pubblico e critica), Metacritic (critica) e Cinemascore (pubblico), valutando l’andamento delle Fasi 4 e della Fase 5 appena cominciata.

Quello che è emerso è che sebbene alcuni titoli abbiano soddisfatto la critica su RT (come Black Panther 2 e Shang-Chi), lo stesso non può dirsi nel caso di film come Eternals (il primo punteggio “marcio” dell’UCM) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La Fase 3 ha raggiunto in assoluto il suo picco, con solo un film su dodici sceso al di sotto del punteggio dell’80% (Captain Marvel con il 79%).

Per quanto riguarda Metacritic, la Fase 4 è l’unica che non abbia un film con un punteggio superiore al 75% con una media del 64%. La Fase 5, appena iniziata, è partita con un record negativo con il 48% di Quantumania.

Anche il Cinemascore è in discesa: dopo delle “A-” affidate ai film meno convincenti, la Saga del Multiverso ha visto l’arrivo del primo “B-” con Eternals, seguito da altre “B” e da un altro “B-” con Quantumania.

Diverso è il caso del voto del pubblico di Rotten Tomatoes, piattaforma che dal 2019 ha cambiato il sistema di verifica dopo diversi casi di review bombing (il più celebre quello di Captain Marvel). Dai dati emerge che la Fase 4 sia in realtà quella con i voti maggiori in assoluto, in netta contrapposizione con i voti della critica.

Ecco un grafico che paragona l’andamento:

