Brad Winderbaum, capo della divisione streaming, televisione e animazione dei Marvel, ha di recente parlato con Comicbook dell’attuale strategia dei Marvel Studios.

Ha infatti spiegato che il motivo per cui alcuni titoli sono slittati (sia al cinema che in streaming) è che ci sono state idee contrastanti alla dirigenza:

In tutta sincerità, c’era stata l’indicazione di creare titoli il più possibile per Disney+ il più velocemente possibile. Poi c’è stato un cambiamento e tutto a un tratto abbiamo dovuto distribuire meglio le nostre date d’uscita. Ed ecco perché ci sono stati dei ritardi. Adesso stiamo usando quel tempo, non ci stiamo adagiando sugli allori. Certe cose devono ancora cuocere meglio in forno, il che darà alle cose un sapore migliore.