È finalmente arrivato in libreria, in lingua originale, Marvel Studios – The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, ovvero la “guida definitiva approvata dai registi alla mitologia, alla cronologia e ai personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel“ (guarda il trailer di presentazione).

Nel libro è contenuta una prefazione del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che ha voluto chiarire un aspetto legato alla continuità dei progetti ambientati nell’Universo Marvel e alla canonicità di serie “parallele” come Agents of S.H.I.E.L.D. e Daredevil (Netflix):

Parlando di Multiverso, riconosciamo che ci sono storie – film e serie – che sono canoniche per la Marvel ma sono state create da narratori diversi in diversi periodi nella storia della Marvel. La cronologia presentata in questo libro riguarda nello specifico La Sacra Linea Temporale dell’UCM fino alla Fase 4. Mentre proseguiamo in avanti e ci addentriamo nella Saga del Multiverso, nulla vieta che le linee temporali possano entrare in collisione o convergere (indizio, allerta spoiler).

