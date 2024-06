In occasione di un’intervista con Screenrant, Daniel Brühl ha parlato della sua assenza dai film dei Marvel Studios in fase di sviluppo.

Sono già passati tre anni dalla sua ultima apparizione nei panni di Zemo in The Falcon and the Winter Soldier, ma al momento il ritorno del suo personaggio non è stato ancora annunciato.

“A me sta bene, so aspettare [ride]. Sono un uomo molto paziente” ha spiegato l’attore. “No, non lo sono, ma è buffo perché nel frattempo ho lavorato a una serie intitolata The Franchise, che è una satira sul mondo dei supereroi, perciò è stato divertente cambiare squadra. Conoscendo la Marvel, visto che lì hanno tanto senso dell’umorismo, probabilmente lo troveranno altrettanto divertente. E comunque chissà, non sono ancora morto, perciò sono sicuro che tornerò“.

Al momento, ricordiamo, sono in corso le riprese principali di Thunderbolts e le riprese aggiuntive di Captain America 4.

Cosa ne pensate delle parole di Daniel Brühl? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate