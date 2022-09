Marvel Studios: la denominazione e la sigla degli speciali come Werewolf by Night e Guardiani della Galassia

In occasione della D23 Expo, i Marvel Studios hanno annunciato la denominazione ufficiale di tutti gli speciali che arriveranno sulla piattaforma streaming di Disney+.

Ogni progetto a partire da Werewolf By Night sarà infatti introdotto dalla sigla e dalla dicitura “Marvel Studios Presentation“. Il mediometraggio diretto da Michael Giacchino sarà disponibile in streaming a partire dal 7 ottobre e sarà quindi il primo a sfoggiare la nuova sigla creata appositamente e apparsa nel trailer:

In tempo per Natale, invece, arriverà lo speciale di Guardiani della Galassia, che sarà targato “Marvel Studios Presentation” come confermato da James Gunn:

Yes — James Gunn (@JamesGunn) September 10, 2022

