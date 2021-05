Il trailer pubblicato ieri dei Marvel Studios ci ha offerto un piccolo sguardo ai progetti che faranno probabilmente parte della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Sarà una fase costellata da titoli molto attesi, tra cui Black Widow, Gli Eterni, The Marvels (sequel di Captain Marvel). Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange nel Multiverso della pazzia, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: No Way Home e Guardiani della Galassia Vol. 3 (nel trailer c’è spazio anche per il logo di I Fantastici 4 che non sappiamo se farà parte della suddetta Fase).

Nonostante questa gremita lista di titoli i fan in rete si sono accorti che altrettanti attesi titoli molto attesi non hanno trovato spazio nel trailer. I titoli in questione sono Blade, Deadpool 3 e Captain America 4.

Ecco alcuni tweet sull’argomento raccolti da ComicBook.com:

Now we just need a release date for blade, fantastic four, and captain America 4 pic.twitter.com/B9LGymqIcd — PeaceKnight (@spiderzilla44) May 3, 2021

What about Captain America 4, Blade & Deadpool 3? https://t.co/dBhmgNphqI — T. Miles / SUPPORT THE AMPHIBIA CREW (@AmphibityTrain) May 3, 2021

ok marvel wheres deadpool 3😁 — deadpool’s lawyer ☆📌 (@616POOL) May 3, 2021

No but fr where is deadpool 3? 😭 — 𝑲𝒊𝒘𝒊 ꨄ (@gh0uIfriend) May 3, 2021

No Blade announcement in that Marvel rollout…. pic.twitter.com/EQfxitA24g — J.B. (@Qocaine_) May 3, 2021

It would be good if Marvel announced the titles of Captain America 4 and Deadpool 3 as well. https://t.co/KHf9sMNVOQ pic.twitter.com/uxmc8kl4lB — SSSS.ARROZENON (@Allosaurus236) May 3, 2021

when are we getting captain america 4 pic.twitter.com/oOkfklVC70 — karina (@lightyearcevans) May 3, 2021

So Captain America 4 and Blade in 2024!?! pic.twitter.com/nxItRyFHCK — kai • eternals (@kai_becerel) May 3, 2021

The fact captain America 4 is 2024 at the earliest pic.twitter.com/ja5Vuw2bpI — hunter (@hunterofSHIELD) May 3, 2021

Ecco la lista e le date di uscita dei titoli sopracitati:

Black Widow : 9 luglio 2021

: 9 luglio 2021 Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli : 3 settembre 2021

: 3 settembre 2021 Gli Eterni : 5 novembre 2021

: 5 novembre 2021 Spider-Man: No Way Home : 17 dicembre 2021

: 17 dicembre 2021 Doctor Strange nel Multiverso della pazzia : 25 marzo 2022

: 25 marzo 2022 Thor: Love and Thunder : 6 maggio 2022

: 6 maggio 2022 Black Panther: Wakanda Forever : 8 luglio 2022

: 8 luglio 2022 The Marvels (Captain Marvel 2): 11 novembre 2022

(Captain Marvel 2): 11 novembre 2022 Ant-Man and the Wasp: Quantumania : 17 febbraio 2023

: 17 febbraio 2023 Guardiani della Galassia Vol. 3: 5 maggio 2023

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!