Joe e Anthony Russo hanno cominciato gli impegni stampa per The Gray Man , la pellicola con Chris Evans e Ryan Gosling prodotta da Netflix, ma, ovviamente, nonostante l’imminente uscita della pellicola si è già parlato anche di

I due registi italoamericani hanno avuto una lunga e proficua collaborazione con i Marvel Studios fin da quando sono stati chiamati a dirigere Captain America: The Winter Soldier. Poi sono tornati per Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

In un recente intervento fatto al podcast di Empire Joe Russo ha potuto spiegare come, quando e perché i Marvel Studios possano finire per assumere il controllo di una pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Il regista spiega:

Il punto in cui ho riscontrato problemi è quando viene consegnato il director’s cut di un regista e accade che o non è quello che si aspettavano o non funziona. A quel punto i Marvel Studios si accendono e cominciano a lavorare col filmmaker in modo molto più coinvolto e pesante per sviluppare gli aggiustamenti da fare e per avviare una sessione estesa di riprese aggiuntive. Ma poi quando vai a fare il film ti lasciano davvero fare. Sei tu che devi preparare il tuo letto. Con la Marvel, dalla quale nascono queste storie famose di persone che vengono messe in disparte o di loro che agiscono in post-produzione, dipende davvero tutto dalla maniera con la quale presenti la tua director’s cut. Il regista ottiene un montato poi arriva un produttore che diventa parte del processo insieme a te.

