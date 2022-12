Marvel Studios, Kevin Feige sui Mutanti: “Ne arrivano altri”

In occasione della Comic-Con Experience 2022 che si è svolta qualche giorno fa in Brasile, Kevin Feige ha presentato il cast e il trailer del prossimo film dell’UCM, Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Durante il botta e risposta, il capo dei Marvel Studios ha risposto a una domanda sui mutanti nell’universo condiviso, facendo riferimento a quelli già incontrati come Ms. Marvel.

“Ne abbiamo già incontrati alcuni, adesso c’è un nuovo mutante chiamato Namor che potreste aver conosciuto di recente” ha spiegato Feige, prima di stuzzicare i fan aggiungendo: “Ne arriveranno altri“.

Dopo i primi piccoli passi, non è ancora chiaro quando vedremo gli X-Men nell’Universo Cinematografico Marvel. Deadline aveva posto il quesito a Feige alla premiere di Black Panther: Wakanda Forever e questa era stata la sua risposta:

È quello che ha da poco chiesto Jennifer Walters al robot nell’episodio finale di She-Hulk, e darò la sua stessa risposta: non ho risposte. Ma sapete… Deadpool e Wolverine… quindi ci stiamo avvicinando.

Cosa ne pensate delle parole di Kevin Feige? Ditecelo nei commenti!